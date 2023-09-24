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Политика ,  
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Лавров заявил, что США «плодят конфликты» созданием новых военных союзов

Министр Лавров: США создают новые военные альянсы на Востоке
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

США «продолжают плодить конфликты» и создает новые враждебно настроенные союзы на Востоке, заявил глава МИДа России Сергей Лавров в рамках общеполитических дебатов на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает «РИА Новости».

По словам Лаврова, США создают подконтрольные мини-альянсы: AUKUS (Австралия, Великобритания и США), «тройку» — США, Япония и Южная Корея, а также «четверку» — США, Япония, Южная Корея, Австралия.

Вашингтон подтягивает участников новых союзов «к практической кооперации с НАТО, которое внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском театре», подчеркнул министр.

21 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не занимается агрессивным расширением на Восток, страны Восточной Европы самостоятельно решали вступить в него.

Кремль неоднократно выступал с критикой расширения НАТО из-за угрозы безопасности России и обещал принять ответные меры в случае вступления новых стран в альянс.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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