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Болгария построит на своей территории базу НАТО за $55 млн

Министр Тагарев: Болгария построит на своей территории базу НАТО за $55 млн
Министр обороны Болгарии анонсировал строительство новой военной базы НАТО к 2025 году. Месяцем ранее власти Болгарии сообщили о скором увеличении войскового контингента НАТО в стране до 5 тыс. человек
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Военную базу для размещения многонациональной боевой группы НАТО построят в Болгарии, ее стоимость составит более 100 млн левов (около 55$ млн), сообщил на заседании парламентской комиссии по обороне министр обороны страны Тодор Тагарев.

«Строительство необходимой инфраструктуры — казарм, зданий для хранения техники, подготовки дорожной сети для многонациональной боевой группы НАТО у нас будет стоить более 100 млн левов. В итоге должен получиться небольшой [военный] городок. База должна быть готова до 2025 года», — заявил министр.

Он добавил, что окончательное решение о месте размещения военной базы пока не принято, а часть необходимых для ее строительства средств будет обеспечена НАТО.

Болгария является членом НАТО с 20004 года. Она вошла в состав альянса в рамках масштабного расширения Североатлантического союза, когда в НАТО одновременно вступили семь государств, включая страны Прибалтики. В стране находятся четыре военные базы США, включая две авиабазы. Единовременно там могут размещаться до 2,5 тыс. американских военных.

В июле этого года премьер-министр страны Николай Денков призвал модернизировать вооруженные силы Болгарии. Он анонсировал закупку 16 самолетов F-16 и два многоцелевых корабля. Кроме этого, количество солдат НАТО, размещенных в Болгарии, будет увеличено до 5 тыс. человек, сказал министр.

Россия неоднократно критиковала расширение НАТО и наращивание войсковой группировки военного блока около своих границ. Президент Владимир Путин называл стремление НАТО к расширению одной из причин начала спецоперации на Украине.

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Болгария построит на своей территории базу НАТО за $55 млн
Болгария построит на своей территории базу НАТО за $55 млн

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Болгария военная база НАТО
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