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Политика ,  
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Приемный отец Милохина заявил о требовании властей снести его дом в Анапе

Приемный отец Дани Милохина заявил, что власти Анапы хотят снести его дом
Дом приемных родителей Дани Милохина постановили снести из-за «нарушений градостроительных норм». Ранее на блогера пожаловались в Минобороны, попросив призвать его в армию, тот экстренно уехал из России
Дмитрий Тюленев
Дмитрий Тюленев (Фото: dmitry_t79 / VK)

Администрация Анапы потребовала от приемного отца тиктокера Дани Милохина Дмитрия Тюленева снести два дома — его и родителей, рассказал сам Тюленев, назвав ситуацию репрессиями. Об этом пишет МК.

В качестве основания для этого решения власти назвали нарушение градостроительных норм. Со слов Тюленева, был закрыт и принадлежащий его семье магазин, который был единственным источником доходов, а местные адвокаты отказываются помогать.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Анапы.

В октябре 2022 года блогер покинул шоу «Ледниковый период» и уехал из России в ОАЭ. Тогда он объяснил это тем, что устал. «У меня не хватает сил, не понимаю, для чего и почему я это делаю», — говорил Милохин. Находясь за пределами России, Милохин исполнил гимны России и Украины на стриме у блогера Артура Бабича. Впоследствии он вернулся в Россию, 9 сентября Милохин опубликовал снимок с Красной площади.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина после этого заявила, что обратилась в Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию, так как тот не имеет оснований для отсрочки. Она посчитала, что призыв поможет «патриотическому воспитанию». После этого Милохин улетел в Дубай.

По сведениям «РИА Новости», блогера объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. При этом в базе федерального розыска он отсутствует. «Никаких повесток мы не получали», — сказали РБК в пресс-службе Дани Милохина.

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Приемный отец Милохина рассказывал, что юноша стал на учет в военкомат города Темрюка — в 40 км от Анапы, там ему дали категорию годности Б3. «Когда мы с Даней общаемся, то он говорит: «Я люблю свою Родину, с какой стати я должен куда-то уехать…» Дайте ему хороший патриотический проект, и он будет работать на благо Родины. Подростки на него равняются — можно использовать его потенциал», — предлагал мужчина.

Из-за истории с Милохиным в Думе ускорили работу над законопроектом против «серийных доносчиков», рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков. Он посчитал, что Мизулина своими действиями могла повлиять на решение тысяч россиян, среди которых бизнесмены, ученые и программисты, не возвращаться в Россию. «Назовем его «закон Мизулиной». Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете», — рассказывал Даванков.

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Даня Милохин Анапа
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Даня Милохин

блогер, певец

6 декабря 2001 года
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