Путин выразил соболезнования президенту Италии после смерти Наполитано
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования итальянскому лидеру Серджо Маттарелле в связи со смертью экс-президента Италии Джорджо Наполитано. Телеграмму опубликовал сайт Кремля.
«Уважаемый господин Маттарелла, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано», — говорится в письме. Путин отметил, что в молодости Наполитано «мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления», а затем долгие годы служил своей стране. Российский президент добавил, что ему «посчастливилось неоднократно общаться» с Наполитано и он навсегда сохранит о нем светлую память.
22 сентября Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни в клинике «Сальватор Мунди» в Риме.
Наполитано стал президентом Италии в 2006 году, до этого он был депутатом в итальянском парламенте с 1953 по 1963 год и с 1968 по 1992 год. Также он занимал пост председателя палаты депутатов Италии, а с 1996 по 1998 год был министром внутренних дел страны. В 2013 году Наполитано стал первым переизбранным президентом страны, но в 2015 году ушел в отставку.
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