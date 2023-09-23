 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин выразил соболезнования президенту Италии после смерти Наполитано

Путин выразил соболезнования лидеру Италии Маттарелле после смерти Наполитано
Владимир Путин и Джорджо Наполитано во время встречи в Квиринальском дворце в 2007 году
Владимир Путин и Джорджо Наполитано во время встречи в Квиринальском дворце в 2007 году (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования итальянскому лидеру Серджо Маттарелле в связи со смертью экс-президента Италии Джорджо Наполитано. Телеграмму опубликовал сайт Кремля.

«Уважаемый господин Маттарелла, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано», — говорится в письме. Путин отметил, что в молодости Наполитано «мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления», а затем долгие годы служил своей стране. Российский президент добавил, что ему «посчастливилось неоднократно общаться» с Наполитано и он навсегда сохранит о нем светлую память.

22 сентября Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни в клинике «Сальватор Мунди» в Риме.

Наполитано стал президентом Италии в 2006 году, до этого он был депутатом в итальянском парламенте с 1953 по 1963 год и с 1968 по 1992 год. Также он занимал пост председателя палаты депутатов Италии, а с 1996 по 1998 год был министром внутренних дел страны. В 2013 году Наполитано стал первым переизбранным президентом страны, но в 2015 году ушел в отставку.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин соболезнования Джорджо Наполитано Серджо Маттарелла
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Италии разбился самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori
Общество
Глава МИД Италии назвал убийство Каддафи серьезной ошибкой
Политика
В Италии задержали осужденного за терроризм россиянина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 13:53
Минобороны заявило, что ВСУ потеряли 1455 бойцов за неделю Политика, 13:37
Путин выразил соболезнования президенту Италии после смерти Наполитано Политика, 13:24
В Севастополе закрыли парк из-за обнаружения обломка ракеты Политика, 13:16
Роналду не смог забить в пустые ворота с нескольких метров. Видео Спорт, 13:14
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 13:06
Глава ОКР заявил, что сменившие гражданство спортсмены поймут свою ошибку Спорт, 13:03
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Москве машина перевернулась после ДТП в Лефортовском тоннеле Общество, 12:52
Губернатор Севастополя поручил разобраться с закрытыми укрытиями Политика, 12:43
Путин поблагодарил ученых, помогающих амурским тиграм Общество, 12:37
«Динамо» после седьмой победы подряд возглавило турнирную таблицу КХЛ Спорт, 12:34
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 12:23
Дубль получившего в США тюремный срок игрока принес СКА победу в КХЛ Спорт, 12:20
Сальдо избрали губернатором Херсонской области Политика, 12:19