Экс-президент Италии Наполитано умер в возрасте 98 лет

Джорджо Наполитано (Фото: Samantha Zucchi / Insidefoto / imago stock&people / Global Look Press)

Бывший президент Итальянской Республики Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни, сообщает ANSA.

Он умер в клинике «Сальватор Мунди» в Риме.

Наполитано родился в 1925 году в Неаполе. В 1945-м вступил в Коммунистическую партию Италии и занимал там различные посты вплоть до роспуска партии в 1991 году.

Наполитано был депутатом в итальянском парламенте с 1953 по 1963 год и с 1968-го по 1992-й. В 1992–1994-м он занимал пост председателя Палаты депутатов Италии. С 1996 по 1998 год был министром внутренних дел.

Он стал президентом Италии в 2006 году. Президента, который в основном выполняет представительские функции, избирает коллегия выборщиков, в которую входят депутаты обеих палат парламента и представители 20 регионов Италии. В случае возникновения правительственного кризиса он имеет полномочия распустить парламент и объявить досрочные выборы. В 2013 году Наполитано стал первым переизбранным президентом страны, но в 2015-м ушел в отставку. После этого Наполитано получил пожизненную должность сенатора.