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Президент Колумбии «украл» аплодисменты Байдена в ООН

В Колумбии аплодисменты на речь Байдена наложили на речь президента страны

Пресс-служба президента Колумбии Густаво Петро наложила на выступление главы государства на Генассамблее ООН аплодисменты, которые на самом деле предназначались президенту США Джо Байдену. Это стало известно благодаря расследованию издания La Silla Vacia.

Издание сравнило видеозаписи, обнародованные ООН и пресс-службой колумбийского президента. На второй записи аплодисменты слышны громче.

Речь президента Байдена встретили более торжественными аплодисментами, чем речь Петро, который рассуждал об изменении климата, провале борьбы с наркоторговлей, а также призывал к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Байден в своем выступлении на Генассамблее заявил, что Россия — единственная страна, которая препятствует урегулированию украинского кризиса, хотя в ее силах остановить военные действия. Также американский президент рассуждал об американо-китайских отношениях. Он заявил, что США стремятся не допустить перерастания конкуренции между Пекином и Вашингтоном в конфликт. По его словам, США готовы работать с Пекином по тем вопросам, прогресс в разрешении которых зависит от их общих усилий. В качестве примера он привел борьбу с изменением климата.

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