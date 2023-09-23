Причиной взрыва автомобиля в Казани стала неисправность двигателя

Взрыв автомобиля в Казани был вызван неисправностью двигателя автомобиля, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

«Как выяснилось, из-за неисправности двигателя автомобиля «Форд транзит» произошла вспышка, дальнейшего горения не последовало, у автомобиля повреждены капот и фара, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Сообщения о взрывах появились в местных телеграм-каналах. На место происшествия — ул. Даурская — выдвинулись пожарные. После выяснения обстоятельств подразделениям пожарной охраны был дан отбой.

21 сентября звуки взрывов были слышны в Пролетарском округе Тулы. После этого, по данным телеграм-канала Mash, в Зареченском районе города пропал свет. Позже местные власти объяснили, что звуки взрывов, которые слышали местные жители, могли быть вызваны самолетом, который переходил на сверхзвуковую скорость, а причиной отсутствия света стала техническая неисправность.