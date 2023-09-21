Власти объяснили звук взрыва в одном из районов Тулы

Власти: сверхзвуковой самолет мог вызвать звук взрыва в одном из районов Тулы

Звуки взрывов, которые слышали жители Пролетарского округа Тулы, могли быть вызваны самолетом, который переходил на сверхзвуковую скорость. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Тульской области со ссылкой на МЧС региона.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, Новости» сообщил со ссылкой на очевидцев, что в городе был слышен звук взрыва. После этого, по данным канала, в одном из районов пропал свет. По данным Mash, электричество пропало в Зареченском районе, и это произошло раньше, чем прозвучали взрывы.

«Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость», — пояснили РБК в пресс-службе правительства региона.

Там уточнили, что электроснабжения нет в Зареченском округе города, который граничит с Пролетарским. Причиной аварии стала техническая неисправность. «Работы по восстановлению электроснабжения Зареченского округа города Тулы будут завершены в ближайшее время», — сказал РБК собеседник.

Как сообщили позднее в пресс-службе регионального управления МЧС, энергоснабжение в Зареченском районе восстановили.

Электричества не было на улицах Заварная, Карпова, Горького и еще на трех улицах. По информации МЧС, без света остались почти 5 тыс.человек. ТАСС сообщал со ссылкой на диспетчерскую, что произошла авария на трансформаторе.

Телеграм-канал Baza писал со ссылкой на источники, что электричество в Зареченском районе могло пропасть из-за крыс. Животные, по данным канала, залезли в ячейку вакуумного выключателя и спровоцировали скачок напряжения, коснувшись токоведущих частей.