Глава Грузии отказалась лишить гражданства генпрокурора за связь с ФСБ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась лишать грузинского гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего под американские санкции по обвинению в связях с ФСБ России. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Исходя из интересов государства, президент Грузии не считает целесообразным прекращать его грузинское гражданство на данном этапе. Президент считает, что если Отар Парцхаладзе должен быть наказан, то он должен быть наказан именно как гражданин Грузии», — говорится в заявлении.

Ранее на сайте Минюста Грузии появилось сообщение о запуске процедуры лишения гражданства Парцхаладзе.

Вашингтон ввел санкции против Парцхаладзе 14 сентября. В документах он упоминается как «российский олигарх грузинского происхождения, которого ФСБ использовала для влияния на грузинское общество и проведения политики в пользу России».