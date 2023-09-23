 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава Грузии отказалась лишить гражданства генпрокурора за связь с ФСБ

Президент Грузии отказалась лишить гражданства экс-генпрокурора за связь с ФСБ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась лишать грузинского гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего под американские санкции по обвинению в связях с ФСБ России. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Исходя из интересов государства, президент Грузии не считает целесообразным прекращать его грузинское гражданство на данном этапе. Президент считает, что если Отар Парцхаладзе должен быть наказан, то он должен быть наказан именно как гражданин Грузии», — говорится в заявлении.

Ранее на сайте Минюста Грузии появилось сообщение о запуске процедуры лишения гражданства Парцхаладзе.

Вашингтон ввел санкции против Парцхаладзе 14 сентября. В документах он упоминается как «российский олигарх грузинского происхождения, которого ФСБ использовала для влияния на грузинское общество и проведения политики в пользу России». 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Грузия Саломе Зурабишвили санкции ФСБ
Материалы по теме
The Times связала «автора плана переворота» в Грузии с разведкой Украины
Политика
Украина ответила на обвинения о подготовке госпереворота в Грузии
Политика
Конституционный суд Грузии начал рассмотрение импичмента президента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Глава «Росатома» заявил о стройке АЭС в Венгрии вопреки критике Запада Бизнес, 01:27
Bloomberg узнал о просьбе США к Польше объяснить отказ от помощи Киеву Политика, 01:25
Автор антироссийских санкций сложил полномочия главы комитета Сената США Политика, 01:03
Глава Грузии отказалась лишить гражданства генпрокурора за связь с ФСБ Политика, 00:29
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
МИД раскрыл подробности дискуссии Лаврова и Гуттереша по зерновой сделке Политика, 22 сен, 23:57
Sky News узнал о применении ракет Storm Shadow для атаки на Севастополь Политика, 22 сен, 23:44
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Умерла вторая жена Константина Райкина, актриса Алагез Салахова Общество, 22 сен, 23:22
В Краснодарском крае мужчина подарил подростку гранату Общество, 22 сен, 22:42
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 22 сен, 22:39
Президент Румынии отказался считать падение беспилотников атакой России Политика, 22 сен, 22:33
Четырем игрокам «Реала» предъявили обвинения после скандала с секс-видео Спорт, 22 сен, 22:01
МГИМО, ВШЭ и «Юнармия» попали под санкции Канады Политика, 22 сен, 21:59
Худший клуб КХЛ потерпел седьмое поражение подряд Спорт, 22 сен, 21:55