Суд в Москве арестовал мужчину, избившего подростка на улице

Виталий Губер (Фото: moscowcourts / Telegram)

Тимирязевский районный суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Виталия Губера обвиняют по ч. 1 ст. 111 УК, максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы. Суд отправил мужчину в СИЗО до 21 ноября.

Пресс-служба московских судов общей юрисдикции уточнила, что Губера обвиняют в избиении подростка. По данным следствия, 20 сентября он несколько раз ударил несовершеннолетнего на севере Москвы.

Следственный комитет 21 сентября сообщил о возбуждении дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 21-летнего мужчины, который 20 сентября на улице Лобненской из-за «малозначительного повода» избил незнакомого 15-летнего подростка. По данным следствия, он бил его руками и ногами по голове и телу.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. На допросе нападавший признал вину, заявили в СК.

Как пишет Shot, мужчина избил подростка из-за просьбы извиниться за то, что ему наступили на ногу. По данным телеграм-канала, врачи диагностировали у юноши остановку сердца и ушиб головного мозга, школьник впал в кому, он в реанимации.