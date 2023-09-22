 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд в Москве арестовал мужчину, избившего подростка на улице

Тимирязевский суд в Москве арестовал мужчину, избившего подростка на улице
Виталий Губер
Виталий Губер (Фото: moscowcourts / Telegram)

Тимирязевский районный суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Виталия Губера обвиняют по ч. 1 ст. 111 УК, максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы. Суд отправил мужчину в СИЗО до 21 ноября.

Пресс-служба московских судов общей юрисдикции уточнила, что Губера обвиняют в избиении подростка. По данным следствия, 20 сентября он несколько раз ударил несовершеннолетнего на севере Москвы.

Следственный комитет 21 сентября сообщил о возбуждении дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 21-летнего мужчины, который 20 сентября на улице Лобненской из-за «малозначительного повода» избил незнакомого 15-летнего подростка. По данным следствия, он бил его руками и ногами по голове и телу.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. На допросе нападавший признал вину, заявили в СК.

Как пишет Shot, мужчина избил подростка из-за просьбы извиниться за то, что ему наступили на ногу. По данным телеграм-канала, врачи диагностировали у юноши остановку сердца и ушиб головного мозга, школьник впал в кому, он в реанимации.

Читайте на РБК Pro
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
В Детройте бастуют рабочие автозаводов. При чем тут Илон Маск
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва суд арест избиение подросток
Материалы по теме
Сына экс-президента Армении избили при задержании на протестах в Ереване
Политика
В СПЧ призвали МИД защитить избитую в Киргизии пару россиян
Общество
В Петербурге задержали полицейских, подозреваемых в избиении задержанных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 16:57
Зеленые горизонты БРИКС: кто станет глобальным лидером новой экономики Новая экономика, 19:31
Развожаев назвал ложной информацию об ударах ВСУ по энергообъектам Политика, 19:26
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 19:18
Россиянам запретили выступать под флагом страны до восстановления РУСАДА Спорт, 19:14
Telegram запустил функцию историй для каналов Технологии и медиа, 19:11
Как кибербезопасность сделать результативной Новая экономика, 19:10
Выбор инвестора: какие финансовые инструменты в тренде на фоне ставки 13% Инвестиции, 19:02
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как повысить уровень лояльности клиентов к банковским картам РБК+, 19:01
Гиперавтоматизация: что это такое и как она решает задачи бизнеса Тренды, 19:00
Почему популярность токенизированных активов будет расти Новая экономика, 19:00
Женский взгляд на инвестирование: преимущества долгосрочного подхода РБК+, 18:59
Власти согласились продлить повышенный лимит беспошлинных онлайн-покупок Экономика, 18:33
Военная операция на Украине. Карта на 22 сентября Политика, 18:33
Продвигавшего санкции против России сенатора снова обвинили в коррупции Политика, 18:29