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Глава исполкома «Единой России» Сидякин станет депутатом Госдумы

Глава центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин станет депутатом Госдумы
Александр Сидякин
Александр Сидякин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Сидякин займет депутатское кресло, освободившееся после перехода в Совет Федерации единоросса Игоря Кастюкевича. При этом Сидякин продолжит руководить исполкомом партии.

Турчак рассказал, что под руководством Сидякина «произошла полная перезагрузка первичного звена партии»: обновился состав местных отделений «Единой России», члены партии в регионах прошли переобучение и повысили квалификацию. Кроме того, в работу партии на всех уровнях внедрили цифровые сервисы.

«Его богатый управленческий опыт, компетенции и энергия не раз позволяли командам, в которых он работал, выходить из самых сложных ситуаций. <...> Уверен, он добьется новых успехов и укрепит позиции партии в парламенте», — сказал Турчак о Сидякине.

Игорь Кастюкевич был депутатом Госдумы с 12 октября 2021 года по 19 сентября 2023 года. Он избирался по партийным спискам от Воронежской области. По словам Турчака, Кастюкевич участвовал в доставке гуманитарной помощи в Херсонской области, помогал организовывать эвакуацию жителей с правого берега Днепра.

20 сентября депутаты Херсонской областной думы первого созыва избрали Кастюкевича членом Совета Федерации от региона.

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Теги
Андрей Турчак депутат Госдума Совет Федерации Александр Сидякин Единая Россия
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