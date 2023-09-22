В Севастополе ограничили движение транспорта после удара ВСУ

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Движение транспорта в центре Севастополя ограничили после ракетной атаки ВСУ по городу, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

«Движение личного и общественного транспорта в центр города ограничено. Просим по направлению в центр не выезжать», — говорится в сообщении.

Ракетный удар был нанесен по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его данным, гражданская инфраструктура штаба не получила повреждений, люди, находившиеся на улице, не пострадали.

Минобороны изначально сообщило об одном погибшем военнослужащем, но позже ведомство уточнило, что речь идет о пропавшем без вести военном.



Утром 22 сентября Минобороны сообщало о предпринятой ВСУ попытке ударить по Крыму управляемыми ракетами и дронами, они были сбиты силами ПВО. Еще одну ракету днем уничтожили в районе Бахчисарая. О сбитых крылатых ракетах над Крымом заявлял также глава полуострова Сергей Аксенов, не уточнив, сколько их было и в каком районе их уничтожили.