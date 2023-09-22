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Политика ,  
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Путин провел второе подряд заседание Совбеза об отношениях с соседями

Кремль: Путин провел заседание Совбеза на тему отношений с соседями
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Очередное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, которое прошло 22 сентября, было посвящено отношениям с соседними странами. Отчет о заседании опубликован на сайте Кремля.

«Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнерами. Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Подробности обсуждения Кремль не опубликовал.

Предыдущее заседание Совбеза было посвящено этой же теме. Члены Совета обсудили развитие «отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья».

Заседание Совбеза России 22 сентября стало первым после того, как Азербайджан решил провести «антитеррористические мероприятия» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Военная операция началась 19 сентября, на следующий день власти региона сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении вооруженных подразделений Нагорного Карабаха.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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