Путин провел второе подряд заседание Совбеза об отношениях с соседями
Очередное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, которое прошло 22 сентября, было посвящено отношениям с соседними странами. Отчет о заседании опубликован на сайте Кремля.
«Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнерами. Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Подробности обсуждения Кремль не опубликовал.
Предыдущее заседание Совбеза было посвящено этой же теме. Члены Совета обсудили развитие «отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья».
Заседание Совбеза России 22 сентября стало первым после того, как Азербайджан решил провести «антитеррористические мероприятия» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Военная операция началась 19 сентября, на следующий день власти региона сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении вооруженных подразделений Нагорного Карабаха.
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