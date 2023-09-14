Путин провел заседание Совбеза об отношениях с соседями России
Президент Владимир Путин провел очередное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
Оно было посвящено развитию «отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья».
Совещания прошло в режиме видеоконференции.
О подробностях обсуждения и принятых решениях Кремль информацию не предоставил.
Предыдущее заседание Совбеза 25 августа было посвящено поддержке соотечественников за рубежом. Однако это был только один вопрос повестки дня, остальные пресс-служба Кремля не раскрыла.
Совещание 11 августа было посвящено вопросам информационной безопасности. 4 августа члены Совета обсуждали проблемы внутренней стабильности.