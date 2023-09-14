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Путин провел заседание Совбеза об отношениях с соседями России

Кремль: Путин провел совещание с членами Совбеза об отношениях с соседями
Владимир Путин на совещании&nbsp;с постоянными членами Совета Безопасности
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин провел очередное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Оно было посвящено развитию «отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья».

Совещания прошло в режиме видеоконференции.

О подробностях обсуждения и принятых решениях Кремль информацию не предоставил.

Предыдущее заседание Совбеза 25 августа было посвящено поддержке соотечественников за рубежом. Однако это был только один вопрос повестки дня, остальные пресс-служба Кремля не раскрыла.

Совещание 11 августа было посвящено вопросам информационной безопасности. 4 августа члены Совета обсуждали проблемы внутренней стабильности.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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