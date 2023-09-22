Минобороны Британии признало наличие асбеста в танках и бронетехнике

Минобороны Британии: в танках и бронетехнике есть асбестосодержащие материалы

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Минобороны Великобритании признало, что более 2 тыс. единиц бронетехники британской армии содержат материалы с асбестом, пишет газета The Times.

По данным издания, асбестосодержащие материалы есть в 2699 единицах вооружения. Среди них — 324 танка Challenger, 765 бронетранспортеров Bulldog и 540 боевых машин пехоты Warrior.

«Безопасность наших военнослужащих является нашим наивысшим приоритетом, и в настоящее время осуществляются планы по устранению асбеста в нашем оборудовании как можно скорее», — сказал газете представитель британского оборонного ведомства.

Он добавил, что большая часть такой техники «уже выведена из строя» или же из нее «были удалены асбестосодержащие материалы». По его словам, наличие материалов, содержащих асбест, само по себе не создает риска для здоровья, а оборудование с содержанием асбеста выше установленных законом норм может эксплуатироваться только специалистами.

Асбест — название группы природных минералов, кристаллы которых имеют волокнистую структуру. Пыль асбеста — канцерогенное вещество. При попадании в легкие оно может вызывать различные заболевания, в том числе рак бронхов и гортани. Как отмечает The Times, асбест использовался при производстве вооружения на протяжении всего XX века.

Танки Challenger, бронетранспортеры Bulldog и другое вооружение Великобритания поставляет Украине в качестве военной помощи. Содержит ли переданная Киеву техника материалы с асбестом, неизвестно.

Россия осуждает поставки вооружения Украине западными странами. В Кремле неоднократно заявляли, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.