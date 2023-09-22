Посольство указало на готовность США поставить Киеву самое опасное оружие

РСЗО HIMARS (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

США готовы отправить Украине «любую самую опасную продукцию военного назначения» для поддержки «на плаву» провалившегося «контрнаступления», следует из заявления, опубликованного в телеграм-канале посольства России в Вашингтоне.

«Призываем Вашингтон осознать бесперспективность безостановочной передачи «пакетов» помощи киевскому режиму. Усилия Запада не в состоянии изменить ситуацию «на земле». Зато приведут к дальнейшему затягиванию конфликта, новым жертвами и разрушениям», — заявили в посольстве, подчеркнув, что военная операция «будет продолжена до полного достижения заявленных целей».

Так в диппредставительстве прокомментировали новый пакет военной помощи на $325 млн, который США выделили накануне Украине. В пакет войдут боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Avenger, боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые системы Javelin и AT-4 и другая военная техника.

Об очередном пакете военной помощи Украине США объявили во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Там он встретился с американскими парламентариями, главой Пентагона Ллойдом Остином и президентом США Джо Байденом. Помимо поставок готового оружия, Киев и Вашингтон достигли долгосрочной договоренности по совместному производству оружия, на Украине могут выпускать системы ПВО.