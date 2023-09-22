 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство указало на готовность США поставить Киеву самое опасное оружие

Посольство России: США готовы поставить Киеву «самую опасную военную продукцию»
Сюжет
Военная операция на Украине
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

США готовы отправить Украине «любую самую опасную продукцию военного назначения» для поддержки «на плаву» провалившегося «контрнаступления», следует из заявления, опубликованного в телеграм-канале посольства России в Вашингтоне.

«Призываем Вашингтон осознать бесперспективность безостановочной передачи «пакетов» помощи киевскому режиму. Усилия Запада не в состоянии изменить ситуацию «на земле». Зато приведут к дальнейшему затягиванию конфликта, новым жертвами и разрушениям», — заявили в посольстве, подчеркнув, что военная операция «будет продолжена до полного достижения заявленных целей».

Так в диппредставительстве прокомментировали новый пакет военной помощи на $325 млн, который США выделили накануне Украине. В пакет войдут боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Avenger, боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые системы Javelin и AT-4 и другая военная техника.

Об очередном пакете военной помощи Украине США объявили во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Там он встретился с американскими парламентариями, главой Пентагона Ллойдом Остином и президентом США Джо Байденом. Помимо поставок готового оружия, Киев и Вашингтон достигли долгосрочной договоренности по совместному производству оружия, на Украине могут выпускать системы ПВО.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
посольство России в США США Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Байден пообещал поставить Украине танки Abrams на следующей неделе
Политика
В ВВС Украины назвали устаревшими французские истребители Mirage
Политика
WSJ узнала, что республиканцы выступили против помощи Украине на $24 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 21 сен, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 21 сен, 16:36
Российский чемпион НХЛ Ничушкин впервые высказался о скандале в плей-офф Спорт, 10:26
Топ-3 самых успешных стратегий инвестирования в недвижимость Дубая Pro, 10:21
Зеленский заявил о плане продолжить наступать с учетом уроков 2022 года Политика, 10:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:03
Дипфейк или нет? Эти 10 сервисов помогут распознать фейковую информацию Pro, 10:02
Снявшегося с выборов депутата Сокола избрали спикером парламента Хакасии Политика, 09:59
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье Недвижимость, 09:54
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 09:49
Посольство указало на готовность США поставить Киеву самое опасное оружие Политика, 09:38
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 09:33
Рост по диагонали: как двигаться в карьере и что этому может помешать Pro, 09:32
Пашинян назвал условие эвакуации жителей Нагорного Карабаха в Армению Политика, 09:30
В Азербайджане допустили амнистию для военных формирований Карабаха Политика, 09:27
На акциях каких разработчиков лекарств от рака можно заработать Pro, 09:13