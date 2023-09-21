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Общество ,  
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Число отравившихся газом в Мордовии выросло до 27

Число пострадавших от отравления газом в Мордовии увеличилось до 27
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Число пострадавших от отравления газом в медицинском колледже в Мордовии выросло до 27, сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по республике.

Ранее в ведомстве рассказывали РБК о 22 пострадавших, среди них было девять несовершеннолетних. ТАСС писал, что пять находились в реанимации в состоянии средней тяжести.

Несколько учащихся с признаками отравления, предположительно, бытовым газом обратились в Краснослободскую районную больницу. Всем пострадавшим от 17 до 20 лет. По словам министра здравоохранения Мордовии, они получили необходимую помощь. Состояние пациентов стабильное, угрозы жизни нет, пояснил он РБК.

Следственное управление СК по республике возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Ведомство продолжает расследование.

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МЧС Мордовия газ отравление газом пострадавшие
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