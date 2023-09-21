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Политика ,  
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МВД раскрыло схему незаконной миграции с фиктивным отцовством у 27 женщин

МВД: раскрыта схема незаконной миграции в Россию через фиктивное отцовство
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Тамбовской области возбудили второе уголовное дело против организатора схемы незаконного получения права проживания в России через фиктивное отцовство, сообщает пресс-служба МВД.

Злоумышленника обвинили в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), поскольку в ходе следствия выяснилось, что с декабря 2020-го по октябрь 2022 года он сумел вовлечь в противозаконную деятельность 27 матерей-одиночек.

Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Мужчина за вознаграждение организовывал для мигрантов признание фиктивного отцовства над несовершеннолетними гражданами России, а это позволяло получать вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке.

У всех вовлеченных в преступную схему женщин в свидетельствах о рождении детей отсутствовали сведения об отцах.

В итоге он помог получить ВНЖ 45 иностранным гражданам в Брянской, Калужской, Рязанской и Тамбовской областях и заработал на этом более 3,6 млн руб., уточнили в ведомстве. Арестовали его в октябре 2022 года по статье об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК). 

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В августе 2023 года ФСБ раскрыла канал миграции в Россию через фиктивное лечение. По версии следствия, 15 участников преступной группы с апреля 2021-го по июнь 2022 года организовали въезд мигрантов с использованием приглашений на лечение, которые выдавали подконтрольные им медицинские организации.

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Теги
Ирина Волк Тамбовская область уголовное дело незаконная миграция
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