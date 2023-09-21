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Политика ,  
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Ростовские власти объяснили учениями появление инверсионных следов в небе

Инверсионные следы в небе над Ростовом власти связали с военными учениями
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону (Фото: AAresTT / Shutterstock)

Инверсионные следы в небе над Ростовом-на-Дону появились из-за плановых учений военных, заявили в региональном министерстве информационной политики и массовых коммуникаций, передает ТАСС.

Ранее в соцсетях появились фотографии, снятые в Таганроге и в северо-западной части Ростова-на-Дону, на которых видны инверсионные следы в небе.

«Плановые учения на полигоне», — объяснили в ведомстве.

Инверсионные следы — белые полосы, которые оставляют двигатели самолета или ракеты. Представляют из себя конденсат, который появляется во время полета в верхнем слое тропосферы на высоте 8–10 км при температуре около минус 50 градусов.

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону 6 сентября. Тогда в соцсетях также появились изображения инверсионных следов в небе, которые, предположительно, сняли в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону.

Власти тогда связали их появление с мероприятиями по боевому слаживанию.

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Теги
Ростов-на-Дону военные учения региональные и местные власти
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