Ростовские власти объяснили учениями появление инверсионных следов в небе
Инверсионные следы в небе над Ростовом-на-Дону появились из-за плановых учений военных, заявили в региональном министерстве информационной политики и массовых коммуникаций, передает ТАСС.
Ранее в соцсетях появились фотографии, снятые в Таганроге и в северо-западной части Ростова-на-Дону, на которых видны инверсионные следы в небе.
«Плановые учения на полигоне», — объяснили в ведомстве.
Инверсионные следы — белые полосы, которые оставляют двигатели самолета или ракеты. Представляют из себя конденсат, который появляется во время полета в верхнем слое тропосферы на высоте 8–10 км при температуре около минус 50 градусов.
Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону 6 сентября. Тогда в соцсетях также появились изображения инверсионных следов в небе, которые, предположительно, сняли в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону.
Власти тогда связали их появление с мероприятиями по боевому слаживанию.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире