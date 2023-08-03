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«Ядерный гриб» в Татарстане оказался особым видом кучевых облаков

«Ядерный гриб» над Казанью оказался разновидностью кучево-дождевых облаков
Фото: eveningkzn / Telegram
Фото: eveningkzn / Telegram

Облако в Татарстане, форма которого напоминала «ядерный гриб», оказалось разновидностью кучево-дождевых облаков, сообщили «РИА Новости» в региональном министерстве экологии и природных ресурсов. Специалисты не выявили в воздухе Казани превышений допустимого содержания загрязняющих веществ.

«Теплый воздух легче холодного, его подъем в средние слои атмосферы можно увидеть в форме грибообразного облака», — сообщил представитель ведомства. Это явление называется инверсией, или облаком-наковальней. Он добавил, что такой вид кучево-дождевого облака поднимается на высоту 12–15 км, а затем расплывается.

Облако, напоминающее «ядерный гриб», жители Казани заметили вечером накануне, писал местный телеграм-канал «Вечерняя Казань».

Необычное природное явление в конце марта наблюдали жители Москвы. Над столичным районом Строгино появилось черное кольцо, а перед этим прозвучал хлопок.

Метеорологи отметили, что причиной могла стать сажа, скопившаяся в трубе в котельной. Подобный мощный выброс не является взрывом и не представляет опасности. Такое облако обычно тоже получается грибовидным, отметили в ведомстве.

Теги
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