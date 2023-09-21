В Белоруссии объявили о начале учений по отработке управления войсками
Вооруженные силы Белоруссии с 22 по 26 сентября проведут масштабные учения, сообщили в Минобороны страны. Маневры пройдут в несколько этапов, в основном на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей.
«Цель учения — совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий», — говорится в публикации.
При разработке замысла учитывался опыт применения войск в современных вооруженных конфликтах, уточнили в ведомстве.
Также 22–25 сентября в Могилевской области пройдет командно-штабное учение с силами территориальной обороны. В нем примут участие военные, а также два отряда народного ополчения. В ходе учений отработают вопросы охраны и обороны стратегических объектов, обеспечение мер военного положения, а также борьбу с диверсионно-разведывательными группами.
Ранее заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко анонсировал ежегодные масштабные военные учения с 20 по 26 сентября. Он отмечал, что в них примут участия «все элементы военной организации государства», в том числе территориальная оборона и народное ополчение.
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