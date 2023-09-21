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Минздрав опроверг проблемы с поставками продукции для лечения диабета

Минздрав: в России нет перебоев с импортом аппаратов Medtronic от диабета
Фото: Dulin / Shutterstock
Фото: Dulin / Shutterstock

В России нет сложностей с поставками продукции для непрерывного мониторинга глюкозы у пациентов с диабетом, заявили РБК в пресс-службе Минздрава.

«Поставки НМГ [системы мониторинга глюкозы. — РБК] идут в соответствии с заключенными контрактами. При этом идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования как от иностранных, так и от отечественных производителей», — отметили в ведомстве.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Наталья Мокрышева рассказала «Коммерсанту», что импорт некоторых составных частей для систем попал в американский список продукции двойного назначения.

По ее словам, пострадал ввоз ирландско-американской Medtronic. В компании заверяли, что работают над обеспечением стабильных поставок для лечения диабета на российский рынок.

Medtronic производит трансметтеры — аппараты, которые проверяют состояние пациентов с диабетом каждые несколько минут. Они состоят из сменяемого несколько раз в день датчика, замеряющего уровень глюкозы.

Мокрышева добавила, что Минздрав ищет альтернативы, прежде всего проверяет аппараты из Китая, но не все соответствуют требованиям.

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По данным Минздрава на текущий сентябрь, число больных диабетом в России составило около 10,5 млн человек. По официальной статистике, в 2021 году таких было 5,2 млн.

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