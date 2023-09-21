Минздрав опроверг проблемы с поставками продукции для лечения диабета
В России нет сложностей с поставками продукции для непрерывного мониторинга глюкозы у пациентов с диабетом, заявили РБК в пресс-службе Минздрава.
«Поставки НМГ [системы мониторинга глюкозы. — РБК] идут в соответствии с заключенными контрактами. При этом идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования как от иностранных, так и от отечественных производителей», — отметили в ведомстве.
Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Наталья Мокрышева рассказала «Коммерсанту», что импорт некоторых составных частей для систем попал в американский список продукции двойного назначения.
По ее словам, пострадал ввоз ирландско-американской Medtronic. В компании заверяли, что работают над обеспечением стабильных поставок для лечения диабета на российский рынок.
Medtronic производит трансметтеры — аппараты, которые проверяют состояние пациентов с диабетом каждые несколько минут. Они состоят из сменяемого несколько раз в день датчика, замеряющего уровень глюкозы.
Мокрышева добавила, что Минздрав ищет альтернативы, прежде всего проверяет аппараты из Китая, но не все соответствуют требованиям.
По данным Минздрава на текущий сентябрь, число больных диабетом в России составило около 10,5 млн человек. По официальной статистике, в 2021 году таких было 5,2 млн.
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