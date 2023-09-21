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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кадры приезда делегации Карабаха на переговоры с Азербайджаном

Появились кадры приезда делегации Карабаха на переговоры с Азербайджаном
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Кадры приезда делегации Карабаха на переговоры с Азербайджаном
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Делегация от непризнанной Нагорно-Карабахской республики приехала на переговоры в азербайджанский город Евлах. Делегацию Карабаха возглавил госминистр Артур Арутюнян, Азербайджана — депутат Национального собрания страны Рамин Мамедов.

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Теги
Нагорный Карабах Армения Азербайджан переговоры
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