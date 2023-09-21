Полицейский погиб при взрыве в венгерском Эстергоме, куда приехал Орбан

Два человека погибли от взрыва в Эстергоме, куда приехал премьер Венгрии Орбан

В венгерском Эстергоме погибли два человека, включая полицейского, в результате взрыва в одном из домов. Как сообщает телеканал M1, преступник, за которым гнался сотрудник правоохранительных органов, взорвал неизвестный объект, в результате чего они оба погибли.

Еще шесть-семь патрульных полицейских получили серьезные ранения, их госпитализировали, уточнил телеканал. Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер прибыл на место взрыва с заседания правящей партии «Фидес». Место происшествия оцепили, к нему выехали минимум четыре машины скорой помощи. По словам Пинтера, взрыв и заседание «Фидеса» никак не связаны.

По данным телеканала Origo, заседание партии также проходило в Эстергоме. Взрыв произошел на расстоянии 4 км от места съезда. Премьер-министр Виктор Орбан, присутствовавший на встрече, выразил соболезнования семье погибшего полицейского.

Источники Origo сообщили, что мужчина взорвал газовый баллон. У него были большие долги, власти конфисковали его автомобиль. Мужчина угрожал полицейским и прокурорам, угрожая подорвать себя. Психолог, специализирующийся на переговорах с заложниками, вел с ним беседу в течение четырех с половиной часов. В итоге преступник, как уточняет Origo, «заманил» полицию в ловушку и поджег квартиру, а затем открыл газовый баллон.

На закрытой встрече с депутатами «Фидеса» Орбан заявил, что Венгрию стремятся лишить суверенитета и «поставить на колени». По его словам, «глобалистам нужна Еврокомиссия и американский президент, а Венгрия — это заноза под ногтем на пути туда». Он обвинил «империю» американского бизнесмена Джорджа Сороса и Демократическую партию США в том, что они, «подобно Голиафу», атакуют медиа правого толка в большинстве европейских стран.