Между Ираком и Ираном начали строить железную дорогу

Иран и Ирак приступили к строительству железной дороги между двумя странами

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заложил камень в основание железной дороги между республикой и Ираном. Об этом сообщают AFP со ссылкой на источник в Минтрансе Ирака и IRNA News.

Церемония состоялась на пограничном переходе в городе Шаламче в иракской провинции Басра. От иранской стороны в церемонии принял участие первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

На церемонии закладки Мухаммед ас-Суни заявил, что железнодорожное сообщение позволит паломникам из Ирана посетить священные для них места в провинциях Эн-Наджаф и Кербела.

Представитель Ирана в свою очередь выразил уверенность, что железная дорога изменит Западную Азию. Строительство планируется завершить через полтора года. Длина путей составит 32 км.

Соглашение о строительстве железной дороги, соединяющей две страны, было подписано в 2021-м, переговоры велись четыре года.

С 1980 по 1988 год между Ираном и Ираком шла война. В 1990 году страны разморозили дипломатические отношения. В 2005 году, после свержения Саддама Хусейна и прихода к власти в Ираке шиитской партии, отношения между странами постепенно стали улучшаться. Иран оказывал помощь Ираку в борьбе с ИГ (запрещенная в России террористическая организация).