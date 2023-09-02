branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
Между Ираком и Ираном начали строить железную дорогу Экономика, 20:49
Коломойского арестовали по делу о незаконном выводе $13,5 млн Политика, 20:38
Умер выдвинутый на «Нобелевку» за участие в обмене Грайнер Билл Ричардсон Политика, 20:25
«Крылья Советов» возглавили РПЛ благодаря разгрому аутсайдера Спорт, 20:12
На учениях ОДКБ в Белоруссии отразили «прорыв незаконного формирования» Политика, 20:09
«Лада» проиграла первый матч после возвращения в КХЛ Спорт, 19:56
Кремль раскрыл детали визита Путина в Тверскую область Политика, 19:40
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Касаткина впервые за шесть лет вышла в четвертый круг US Open Спорт, 19:39
Умер солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер Общество, 19:27
МИД раскрыл программу Лаврова на Генассамблее ООН Политика, 19:22
Страны Балтии, Польша и Украина бойкотировали съезд федерации волейбола Спорт, 19:18
Как бизнесу привлекать и удерживать клиентов с помощью BNPL-сервисов Тренды, 19:17
SpaceX запустила вторую партию спутников предупреждения об ударах ракет Технологии и медиа, 19:06
Отмена турне Бербок из-за поломки самолета обошлась Германии в €100 тыс. Политика, 18:54

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Экономика ,  
0 

Между Ираком и Ираном начали строить железную дорогу

Иран и Ирак приступили к строительству железной дороги между двумя странами

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заложил камень в основание железной дороги между республикой и Ираном. Об этом сообщают AFP со ссылкой на источник в Минтрансе Ирака и IRNA News.

Церемония состоялась на пограничном переходе в городе Шаламче в иракской провинции Басра. От иранской стороны в церемонии принял участие первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

На церемонии закладки Мухаммед ас-Суни заявил, что железнодорожное сообщение позволит паломникам из Ирана посетить священные для них места в провинциях Эн-Наджаф и Кербела.

Представитель Ирана в свою очередь выразил уверенность, что железная дорога изменит Западную Азию. Строительство планируется завершить через полтора года. Длина путей составит 32 км.

Соглашение о строительстве железной дороги, соединяющей две страны, было подписано в 2021-м, переговоры велись четыре года.

С 1980 по 1988 год между Ираном и Ираком шла война. В 1990 году страны разморозили дипломатические отношения. В 2005 году, после свержения Саддама Хусейна и прихода к власти в Ираке шиитской партии, отношения между странами постепенно стали улучшаться. Иран оказывал помощь Ираку в борьбе с ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

Читайте на РБК Pro
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
Иран Ирак железная дорога строительство дорог

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
На границе Украины и Белоруссии произошел взрыв на железнодорожном мосту
Политика
Дрон врезался в здание железнодорожного вокзала в Курске
Политика
Путин увидел момент для скоростной железной дороги из Петербурга в Москву
Экономика