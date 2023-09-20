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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Баку опровергли заявления о массовых жертвах при операции в Карабахе

Помощник президента Азербайджана: массовых жертв при операции в Карабахе не было
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Конфликт Армении и Азербайджана
Хикмет Гаджиев
Хикмет Гаджиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Массовых жертв при операции в Карабахе не было, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге.

«Утверждения армянской стороны о якобы массовых жертвах в результате антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском регионе Азербайджана не соответствуют действительности. Азербайджанская сторона предприняла все меры для минимизации жертв среди мирного населения Карабаха», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Гаджиев отметил, что во время «антитеррористических мероприятий» на телефоны жителей Карабаха были отправлены СМС с предупреждением держаться подальше от военных объектов, передает азербайджанское госагентство Azertag. По его словам, Азербайджан подходил ко всем целям «избирательно и осторожно». Ни один гражданский объект не был поражен, гражданское население не пострадало в ходе «антитеррористических мероприятий», подчеркнул он.

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. На следующий день власти НКР сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.

По последним данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, с начала боевых действий в НКР погибли 32 человека, семеро из которых — мирные жители, еще более 200 получили ранения. Российские миротворцы эвакуировали из опасных районов Нагорного Карабаха свыше 2 тыс. человек, половина из которых — дети.

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Азербайджан Нагорный Карабах Армения Ильхам Алиев
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