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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Захарова заявила, что миротворцы в Карабахе приняли удар ради мира

Захарова: погибшие миротворцы в Карабахе приняли на себя удар ради мира
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Погибшие российские миротворцы в Нагорном Карабахе приняли на себя удар ради мира, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе. Черная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников», — написала она в своем телеграм-канале.

Захарова также обвинила Ереван в том, что он решил не реализовывать три трехсторонних заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, «которые являлись политической и практической «дорожной картой» того, как мирно, взаимоуважительно и основательно выстраивать жизнь в регионе при учете интересов всех сторон».

Вместо этого армянские власти решили «поискать счастья у НАТО/ЕС», отметила Захарова. По итогам четырехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении, Франции и ЕС 6 октября 2022 года на саммите в Праге было принято заявление, в котором Армения и Азербайджан «признают территориальную целостность и суверенитет друг друга», указала она.

«То есть Нагорный Карабах — в составе Азербайджана. При этом в тексте нет ни слова о необходимости обеспечения прав и безопасности жителей региона», — отметила Захарова.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл миссию российских добровольцев в Карабахе провалом.

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20 сентября российские миротворцы погибли при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России. Для выяснения всех обстоятельств на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов, уточнили в ведомстве.

За день до этого Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Спустя четыре часа после начала боевых действий власти НКР затребовали переговоров, а на следующий день сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.

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Мария Захарова Азербайджан Армения Нагорный Карабах миротворцы
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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