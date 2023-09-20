Песков назвал причины невозможности заменить ООН

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Альтернативы ООН сейчас нет, поэтому рано говорить о создании нового мирового порядка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic. По его словам, в современном мире страны не смогут договориться о создании новых институтов.

«Пока преждевременно об этом говорить. <...> В нынешней ситуации, когда весь мир изобилует конфликтами, когда и международное право попрано, и экономические отношения, и система Бреттон-Вудских отношений фактически, де-факто разрушается, говорить о том, что мы сможем создать какую-то другую систему? Не думаю, это просто невозможно. Мы не сможем договориться», — сказал Песков.

Бреттон-Вудская система — международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная на Бреттон-Вудской конференции, прошедшей с 1 по 22 июля 1944 года. Она сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте». Основной мировой валютой стал американский доллар, привязанный к золоту. Тогда же были созданы международные валютно-кредитные организации: Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития.

Из-за проблем платежного баланса в 1971 году США запретили конвертацию доллара в золото для центробанков. После этого Бреттон-Вудскую систему сменила Ямайская валютная система, основанная на свободной конвертации валют.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что все должны быть заинтересованы в развитии и совершенствовании механизмов ООН.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что необходимо реформировать мировые институты, в том числе Совбез ООН, иначе миру грозит раздробленность в экономической и финансовой системе.

«Многополярный мир нуждается в сильных многосторонних институтах. Но глобальное руководство будто застыло во времени. Взгляните на СБ ООН и Бреттон-Вудскую систему — они отражают политические и экономические реалии 1945 года. <...> Мы приближаемся как никогда прежде к великому расколу в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях», — предупредил генсек.