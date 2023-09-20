Как разместили беженцев в лагере миротворцев России в Карабахе

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За последние дни в расположение российских миротворцев из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе пришли больше 2 тыс. беженцев. Из них более 1 тыс. человек — дети. Их разместили на российской базе, обеспечили едой и медицинской помощью.