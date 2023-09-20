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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Максимовки у границы с Украиной погиб местный житель

Гладков: при обстреле белгородского села Максимовка погиб мирный житель
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области под повторный обстрел попало село Максимовка Шебекинского городского округа. В результате погиб мирный житель, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте», — написал губернатор.

Кроме того, пострадал мужчина, который в момент обстрела также ехал по трассе. Он получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.

Повреждения при обстреле получили два жилых дома, два автомобиля и остановка, уточнил Гладков.

Село Максимовка находится в Шебекинском городском округе Белгородской области в 9 км от границы с Украиной.

О первом за утро обстреле села Максимовка Гладков сообщил около 11:40 мск. Село, по его данным, обстреляли из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в частный жилой дом. В результате повреждения получили крыша, фасад, забор и пристройка. Также пострадала хозяйка этого дома, которая выходила на улицу в момент попадания. Женщину контузило, от госпитализации она отказалась.

Тогда же повреждения получил еще один жилой дом: ударной волной в нем выбило окна, также были повреждены фронтоны. Села Поповка, Максимовка и Бершаково остались без света из-за повреждения линии электропередачи.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел село ВСУ Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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