Обстановка у здания властей Армении после перемирия в Карабахе. Видео
В Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня — это подтвердили как власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так и Азербайджана. При этом военные Карабаха должны сложить оружие, а Армении — выведены. У здания правительства Армении пока протестов не наблюдается, передает корреспондент РБК. Там пока собирались несколько десятков человек, которые обсуждают происходящее.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире