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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Обстановка у здания властей Армении после перемирия в Карабахе. Видео

Появились кадры с обстановкой у здания правительства Армении
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Обстановка у здания властей Армении после перемирия в Карабахе. Видео
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В Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня — это подтвердили как власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так и Азербайджана. При этом военные Карабаха должны сложить оружие, а Армении — выведены. У здания правительства Армении пока протестов не наблюдается, передает корреспондент РБК. Там пока собирались несколько десятков человек, которые обсуждают происходящее.

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