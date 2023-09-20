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Кадры пожара цистерны с топливом в Сочи

Появились кадры пожара цистерны с топливом в Сочи

Кадры пожара цистерны с топливом в Сочи
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В Адлерском районе Сочи загорелась цистерна с дизельным топливом. Вскоре ее потушили на площади в 96 кв. м. Цистерна находится неподалеку от аэропорта Сочи. О причинах пожара власти не сообщали.

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Теги
Сочи пожары топливо
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В Сочи загорелась цистерна с дизелем возле аэропорта
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