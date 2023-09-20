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Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию

Япония на 577% нарастила экспорт медицинских изделий в Россию

Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию на 577,7% в августе 2023 года по сравнению с тем же периодом в 2022 году, следует из данных Министерства финансов страны.

Также увеличился экспорт железа и стали — на 312,5% за тот же период. Экспорт пластика сократился на 77,8%, то же произошло с компьютеров — на 97,7% и их комплектующих — на 99,3%.

Япония сократила импорт зерновых культур на 66,9%, морепродуктов — на 40,3%, железа и стали на 73% и цветных металлов на 80,7%.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) снизился на 12,8%, угля — на 79,9%. Также сократилось число поставок в Россию японских автомобилей — на энергоресурсы и транспортные средства приходится больше половины товарооборота России.

С 9 августа Япония расширила список товаров, экспорт которых в Россию запрещен. В него вошли — гибридные авто и электромобили, стеклянные изделия, некоторые материалы, в частности шерсть и хлопок, красители, фото- и кинематографический материал и другие.

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