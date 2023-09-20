 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Блинкен заявил Пашиняну о поддержке суверенитета Армении

Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета и целостности Армении
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Вашингтон поддерживает суверенитет и целостность Еревана, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, следует из пресс-релиза Госдепартамента.

По словам Блинкена, США призывают Азербайджан к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возвращению к диалогу. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает суверенитет, независимость и территариальную целостность Армении.

Блинкен также поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава государства заявил о готовности прекратить военные действий в регионе и провести встречу между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе.

Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября, объяснив это тем, что Армения в последние месяцы наращивала военную мощь в регионе и обстреливала азербайджанские позиции.

Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявлял, что Баку готов к переговорам с армянами Карабаха только в случае, если те согласятся на разоружение и «поднимут белый флаг». В отношении Армении у Азербайджана военных целей нет, подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян увидел в действиях Баку «однозначное» указание на начало «конкретных действий по этнической чистке» в Карабахе.

Читайте на РБК Pro
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Депопуляция в России ударит по рынку жилья. Что будет через 10 лет
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить

Россия призвала участников конфликта вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей и «остановить кровопролитие».
 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Энтони Блинкен Никол Пашинян Нагорный Карабах суверенитет
Материалы по теме
Госдеп заявил о готовности Алиева к прекращению боев в Карабахе
Политика
МИД России призвал «остановить кровопролитие» в Нагорном Карабахе
Политика
Азербайджан опроверг обстрел колонны российских миротворцев в Карабахе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
В Карабахе сообщили о гибели в боях мэра города Мартуни Политика, 04:35
Лавров прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Политика, 04:32
Регулятор приостановил действие сертификата на антивирус Dr.Web Технологии и медиа, 04:01
В Нагорном Карабахе погибли семь мирных жителей Политика, 03:54
Блинкен заявил Пашиняну о поддержке суверенитета Армении Политика, 03:29
Лукашенко предложил научить петербуржцев обращаться с автобусами Общество, 02:59
Госдеп заявил о готовности Алиева к прекращению боев в Карабахе Политика, 02:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Болгария ограничит поставки украинского подсолнуха на фоне протестов Политика, 02:12
МИД России призвал «остановить кровопролитие» в Нагорном Карабахе Политика, 01:41
Встреча президентов Польши и Украины на полях ГА ООН отменилась Политика, 01:33
Литва выделила Украине новый пакет военной помощи почти на €500 млн Политика, 01:00
Над Белгородской областью сбили второй за сутки беспилотник Политика, 00:53
Азербайджан опроверг обстрел колонны российских миротворцев в Карабахе Политика, 00:45
Вратарь с русскими корнями забил гол на последней секунде матча ЛЧ Спорт, 00:41