Блинкен заявил Пашиняну о поддержке суверенитета Армении

Вашингтон поддерживает суверенитет и целостность Еревана, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, следует из пресс-релиза Госдепартамента.

По словам Блинкена, США призывают Азербайджан к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возвращению к диалогу. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает суверенитет, независимость и территариальную целостность Армении.

Блинкен также поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава государства заявил о готовности прекратить военные действий в регионе и провести встречу между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе.

Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября, объяснив это тем, что Армения в последние месяцы наращивала военную мощь в регионе и обстреливала азербайджанские позиции.

Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявлял, что Баку готов к переговорам с армянами Карабаха только в случае, если те согласятся на разоружение и «поднимут белый флаг». В отношении Армении у Азербайджана военных целей нет, подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян увидел в действиях Баку «однозначное» указание на начало «конкретных действий по этнической чистке» в Карабахе.

Россия призвала участников конфликта вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей и «остановить кровопролитие».

