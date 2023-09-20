Лукашенко предложил научить петербуржцев обращаться с автобусами

Лукашенко: в Петербурге не умеют обращаться с белорусскими автобусами

Автобусы Минского автомобильного завода (МАЗ) горят в Санкт-Петербурге из-за неправильного обслуживания, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводятся на официальном сайте президента.

В Санкт-Петербурге регулярно загораются МАЗы, только за 2023 год зарегистрировали более 10 случаев. Последний произошел в конце июля, тогда на Пулковском шоссе полностью выгорел автобус, писала «Фонтанка».

Лукашенко связал возгорания автобусов с безответственностью местных обслуживающих организации. «Какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяли на себя обслуживание», — считает он.

Президент добавил, что ни в Белоруссии, ни в других регионах России автобусы минского производства не горят. Обслуживание — «это не только гайку закрутить», проверки должны быть регулярными, тогда ничего гореть не будет, пояснил Лукашенко. «Хотите, мы научим», — предложил он.

В начале августа в регионе сняли с рейсов 137 МАЗов, писал «РБК Санкт-Петербург». Меры связали «с наличием замечаний, которые потенциально могут привести к возгоранию автобусов». Машины, которые закупили в рамках новых договоров, не будут приняты на баланс ГУП «Пассажиравтотранс» до устранения замечаний, добавили в Смольном.