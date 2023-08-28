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В Санкт-Петербурге сгорел туристический автобус

МЧС: в Санкт-Петербурге загорелся и выгорел салон туристического автобуса
Фото: ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге на Аптекарской набережной загорелся туристический автобус, сообщает ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании по адресу: Петроградский район, Аптекарская набережная, д. 6, поступила в 7:24 28 августа, сообщили в службе. Уже в 7:47 пожар удалось ликвидировать.

В результате в туристическом автобусе выгорел салон. О пострадавших не сообщается.

По данным издания 78.RU, возгорание произошло на ходу в моторном отсеке. В этот момент пассажиров в салоне не было. Изначально водитель попытался самостоятельно потушить пожар, но не справился и вызвал экстренные службы.

После инцидента «Яндекс.Карты» показывали затруднение движения на Аптекарской набережной.

Теги
МЧС Санкт-Петербург пожары туристический автобус
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