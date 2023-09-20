Болгария ограничит поставки украинского подсолнуха на фоне протестов

Болгария ограничит поставки украинских подсолнухов на фоне массовых акций протеста фермеров, если их количество не будет регулироваться квотой. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, передает информационное агентство BTA.

По словам премьер-министра, в ближайшее время пройдут переговоры с украинским коллегой, на которых будет урегулирована квота для импорта семян подсолнухов. «По остальным продуктам также ведутся переговоры», — добавил Денков.

Премьер подчеркнул, что качество украинской продукции соответствует требованиям, однако при выявлении нарушений импорт будет прекращен.

Протесты в Болгарии начались 18 сентября на фоне отказа властей продлевать эмбарго на импорт украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия, которые также вводили временные меры, сохранили запрет на поставки на национальном уровне.

В акциях приняли участие около 26 отраслевых организаций сельскохозяйственного сектора. Председатель Болгарского союза фермеров Георгий Стоянов заявлял, что протесты продолжатся, пока не будут выполнены требования фермеров.

Среди них — продление запрета на ввоз зерна с Украины и выплату компенсаций убытков из-за рыночного перекоса на фоне военной операции. Денков подчеркнул, что кабмин вскоре предложит решение существующих проблем.