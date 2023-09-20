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Военная операция на Украине ,  
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Болгария ограничит поставки украинского подсолнуха на фоне протестов

Болгария прекратит поставки украинского подсолнуха на фоне массовых протестов
Сюжет
Военная операция на Украине

Болгария ограничит поставки украинских подсолнухов на фоне массовых акций протеста фермеров, если их количество не будет регулироваться квотой. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, передает информационное агентство BTA.

По словам премьер-министра, в ближайшее время пройдут переговоры с украинским коллегой, на которых будет урегулирована квота для импорта семян подсолнухов. «По остальным продуктам также ведутся переговоры», — добавил Денков.

Премьер подчеркнул, что качество украинской продукции соответствует требованиям, однако при выявлении нарушений импорт будет прекращен.

Протесты в Болгарии начались 18 сентября на фоне отказа властей продлевать эмбарго на импорт украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия, которые также вводили временные меры, сохранили запрет на поставки на национальном уровне.

В акциях приняли участие около 26 отраслевых организаций сельскохозяйственного сектора. Председатель Болгарского союза фермеров Георгий Стоянов заявлял, что протесты продолжатся, пока не будут выполнены требования фермеров.

Среди них — продление запрета на ввоз зерна с Украины и выплату компенсаций убытков из-за рыночного перекоса на фоне военной операции. Денков подчеркнул, что кабмин вскоре предложит решение существующих проблем.

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