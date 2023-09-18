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В Болгарии начались массовые протесты фермеров из-за украинского зерна

Фермеры в Болгарии вышли на протесты из-за отказа от эмбарго на украинское зерно
Фото: Vassil Donev / EPA / ТАСС
Фото: Vassil Donev / EPA / ТАСС

В Болгарии фермеры вышли на протесты из-за снятия запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает информационное агентство страны.

По данным Болгарского союза фермеров, в акции протеста принимают участие около 26 отраслевых организаций этого сектора, включая животноводов, пчеловодов, производителей фруктов и овощей. На 19 сентября запланирована масштабная акция в столице страны Софии.

Председатель союза Георгий Стоянов попросил жителей Болгарии воздержаться от поездок 18 и 19 сентября. Протестующие заблокировали пограничные переходы к Румынии.

Стоянов заявил, что протесты продолжатся, пока не будут выполнены требования фермеров:

  • продлить запрет на ввоз зерна с Украины;
  • до 30 сентября выплатить полную сумму компенсации убытков, вызванных военной операцией на Украине;
  • выплатить компенсации районам, пострадавшим от стихийных бедствий;
  • выделить дополнительные средства на поддержку отрасли;
  • смягчить госрегулирование отрасли.

Болгария вместе с другими государствами — соседями Украины (Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией) ввела временный запрет на импорт украинского зерна весной 2023 года из-за рыночного перекоса. Ограничения распространялись на рапс, пшеницу, кукурузу и семена подсолнечника. Решение власти этих стран объясняли защитой интересов местных фермеров.

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15 сентября истек срок эмбарго на поставки продовольствия с Украины в граничащие с ней страны ЕС, однако это решение поддержала только Болгария, а Польша, Венгрия и Словакия сохранили эмбарго на национальном уровне. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил обратиться в арбитражные суды, если запрет на ввоз зерна продолжит действовать.

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