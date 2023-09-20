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Политика ,  
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Путин отметил вклад оружейников в безопасность страны

Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и отметил их вклад в обеспечение безопасности страны. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне», — заявил Путин.

Президент назвал российский ОПК современным и уникальным, подчеркнув, что спрос на него есть в России и за рубежом. По его словам, сейчас активно наращиваются объемы производства для нужд военной операции на Украине.

С профессиональным праздником оружейников также поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он поблагодарил специалистов за самоотверженный труд, благодаря которому армия и флот страны получают технику высокого качества.

Путин прибыл в Ижевск — одну из «оружейных столиц» России 19 сентября на заседание военно-промышленной комиссии. На нем, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в закрытом режиме планировали обсудить вопросы ОПК.

День оружейника в России празднуется 19 сентября — в честь дня почитания Русской православной церковью архангела Михаила как покровителя небесного воинства.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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