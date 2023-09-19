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Политика ,  
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Путин в День оружейника приехал в Ижевск

Президент Путин приехал в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии, передает «РИА Новости».

В России 19 сентября отмечается День оружейника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что на заседании комиссии в закрытом режиме состоится обсуждение вопросов ОПК.

Указ об учреждении Дня оружейника Путин подписал в 2011 году. Дату празднования — 19 сентября — выбрали в честь дня почитания Русской православной церковью архангела Михаила как покровителя небесного воинства.

С профессиональным праздником российских оружейников также поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин, его телеграмма опубликована на сайте правительства. По словам премьера, современные образцы российского вооружения «имеют непревзойденные характеристики, высокое качество, безупречную эффективность». Премьер поблагодарил специалистов за самоотверженный труд, благодаря которому российская армия и флот получают мощную и надежную продукцию ОПК.

Ижевск считается одной из «оружейных столиц» России. В городе работают несколько предприятий, выпускающих продукцию для оборонно-промышленного комплекса, в том числе концерн «Калашников».

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