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В Саратовской области 17 школ закрыли на карантин из-за гриппа

В Саратовской области на каратин из-за гриппа закрыли 17 школ

В Саратовской области из-за распространения гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 17 школ и один детский сад, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования региона.

«Полностью закрыты один детский сад Самойловского района, 17 школ. Частично закрыты четыре группы в трех детских садах, 344 класса в 83 школах», — говорится в сообщении. Накануне, 18 сентября, на карантин были полностью закрыты 8 школ, частично — 225 классов в 63 школах.

По данным министерства здравоохранения, за неделю в Саратовской области зарегистрировано более 11 тыс. случаев ОРВИ.

Портал «Саратов 24» писал, что на начало сентября эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников превышен на 21%.

Роспотребнадзор 16 сентября назвал рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в осенний период прогнозируемым и ожидаемым. из-за холодной погоды и увеличения контактов людей посте летних отпусков и каникул. В ведомстве не исключили введение ограничительных мер на локальном уровне.

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