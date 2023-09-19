В Саратовской области 17 школ закрыли на карантин из-за гриппа
В Саратовской области из-за распространения гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 17 школ и один детский сад, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования региона.
«Полностью закрыты один детский сад Самойловского района, 17 школ. Частично закрыты четыре группы в трех детских садах, 344 класса в 83 школах», — говорится в сообщении. Накануне, 18 сентября, на карантин были полностью закрыты 8 школ, частично — 225 классов в 63 школах.
По данным министерства здравоохранения, за неделю в Саратовской области зарегистрировано более 11 тыс. случаев ОРВИ.
Портал «Саратов 24» писал, что на начало сентября эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников превышен на 21%.
Роспотребнадзор 16 сентября назвал рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в осенний период прогнозируемым и ожидаемым. из-за холодной погоды и увеличения контактов людей посте летних отпусков и каникул. В ведомстве не исключили введение ограничительных мер на локальном уровне.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире