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РАМТ сообщил о смерти актера Алексея Янина

РАМТ: актер Алексей Янин умер из-за проблем с сердцем после инсульта
Алексей Янин
Алексей Янин (Фото: Дарья Сидорина / Global Look Press)

Актер Алексей Янин умер в реанимации, сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ) в своем телеграм-канале.

«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало», — говорится в сообщении.

Последние восемь лет Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось 40. О времени и месте прощания театр объявит дополнительно.

2 сентября РАМТ сообщил о смерти Янина, однако позже выяснилось, что его жену Дарью обманули мошенники, которые представились сотрудниками НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Они рассказали, что ее муж умер, после чего она сообщила о кончине в театр, где тот работал. Когда Дарья сама позвонила в больницу, ей сообщили, что это неправда и Янин жив. Как уточнило агентство «РИА Новости», актер находился в реанимации, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Янин перенес обширный инсульт в 2015 году, его вводили в медикаментозную кому на два месяца. Состояние актера после трепанации черепа оценивали как стабильно тяжелое. На поправку он пошел только в 2021 году.

Алексей Янин родился 14 марта 1983 года. В 2004 году он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. Среди его ролей в театре: Карраско в «Дон Кихоте», Христиан-Теодор в спектакле «Тень», принц в «Золушке» и другие. Большую часть фильмографии актера составляют сериалы, среди них «Дочки-матери», «Клуб» и «Студенты».

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