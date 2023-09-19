Собянин поручил мэрии обновить план развития Москвы

Сергей Собянин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Государственные программы развития Москвы будут изменены до конца 2023 года. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после своего переизбрания на должность мэра Москвы заседании президиума столичного правительства.

В рамках заседания были рассмотрены новые задачи комплексного развития столицы. В них войдут индексация городской доплаты к пенсии и социальных пособий в следующем году, завершение реконструкции городских поликлиник, а также реставрация не менее 150 объектов культурного наследия, включая Центральный московский ипподром и другие знаковые сооружения.

Помимо этого, столичным властям необходимо будет в течение двух лет провести капитальный ремонт не менее 55 спортивных объектов, а также включить в план формирование московского кинокластера и развитие научных центров.

Столичный градоначальник также отметил, что будет увеличен масштаб работ по благоустройству городской среды. Особое внимание уделят крупным столичным паркам, таким как Парк Горького, «Сокольники» и музей-заповедник «Коломенское».

Что касается жилищного фонда, то правительству Москвы необходимо в три раза увеличить темпы реализации программы реновации.

В плане транспорта Собянин поручил учесть ускорение темпов строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. К 2026 году необходимо будет обновить не менее 500 вагонов метро, а на городские маршруты выпустить до 900 новых электробусов. Кроме того, к 2025 году необходимо соединить Московский скоростной диаметр (МСД) с улично-дорожной сетью «Новой Москвы».

Напомним, Собянин официально вступил в должность мэра Москвы 18 сентября после победы на выборах. Действующий глава города набрал 76,39% после подсчета всех бюллетеней, за него проголосовали почти 2,5 млн человек.