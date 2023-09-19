Собянин поручил мэрии обновить план развития Москвы
Государственные программы развития Москвы будут изменены до конца 2023 года. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после своего переизбрания на должность мэра Москвы заседании президиума столичного правительства.
В рамках заседания были рассмотрены новые задачи комплексного развития столицы. В них войдут индексация городской доплаты к пенсии и социальных пособий в следующем году, завершение реконструкции городских поликлиник, а также реставрация не менее 150 объектов культурного наследия, включая Центральный московский ипподром и другие знаковые сооружения.
Помимо этого, столичным властям необходимо будет в течение двух лет провести капитальный ремонт не менее 55 спортивных объектов, а также включить в план формирование московского кинокластера и развитие научных центров.
Столичный градоначальник также отметил, что будет увеличен масштаб работ по благоустройству городской среды. Особое внимание уделят крупным столичным паркам, таким как Парк Горького, «Сокольники» и музей-заповедник «Коломенское».
Что касается жилищного фонда, то правительству Москвы необходимо в три раза увеличить темпы реализации программы реновации.
В плане транспорта Собянин поручил учесть ускорение темпов строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. К 2026 году необходимо будет обновить не менее 500 вагонов метро, а на городские маршруты выпустить до 900 новых электробусов. Кроме того, к 2025 году необходимо соединить Московский скоростной диаметр (МСД) с улично-дорожной сетью «Новой Москвы».
Напомним, Собянин официально вступил в должность мэра Москвы 18 сентября после победы на выборах. Действующий глава города набрал 76,39% после подсчета всех бюллетеней, за него проголосовали почти 2,5 млн человек.
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