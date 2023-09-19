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Умер бывший вице-премьер РСФСР академик Чичканов

Бывший вице-премьер РСФСР академик Чичканов умер в возрасте 86 лет
Валерий Чичканов
Валерий Чичканов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Бывший вице-премьер РСФСР академик Валерий Чичканов умер в возрасте 86 лет, сообщили в РАН.

Чичканов был членом-корреспондентом РАН и советником президента РАН. За свою академическую карьеру Чичканов опубликовал более 200 научных трудов и 15 монографий.

Кроме того, он был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Трудового Красного Знамени» за плодотворную научную и общественную деятельность, сообщили в РАН.

«Валерия Петровича Чичканова знали и ценили как талантливого и авторитетного ученого. Он посвятил многие годы исследовательской работе, занимал ответственные государственные посты, выступил автором целого ряда научных трудов по вопросам экономического и промышленного развития нашей страны. И, конечно, особые страницы биографии Валерия Петровича Чичканова связаны с Российской академией наук, в жизни которой он неизменно принимал самое активное и деятельное участие», — приводит пресс-служба академии наук слова президента РАН Геннадия Красникова.

Чичканов занимал также посты в правительстве. С 1990 по 1991 год он был заместителем председателя Совета министров РСФСР, где курировал экономику регионов, инвестиции, внешнеэкономические связи.

После этого, с 1991 по 1993 год, Чичканов был заместителем министра внешних экономических связей Российской Федерации, а с 1992 по 1994 год — заместителем председателя комитета по социальному обеспечению военнослужащих при Минобороны. C 1998 по 2000 год работал первым заместителем в Росрезерве, после чего до 2003 года был членом Экспертного совета при правительстве.

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После работы в правительстве Чичканов был членом советов директоров в шинной компании Amtel-Vredestein и в издательстве «Просвещение». Кроме того, он занимал пост проректора по научной работе Российской академии государственной службы при президенте, а позже стал советником ректора РАНХиГС.

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