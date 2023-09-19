Кадры боев и ударов в Нагорном Карабахе
Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе. В Баку сообщили, что будут наносить удары по позициям армянских военных в регионе. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что военные Азербайджана нарушили режим прекращения огня на всей линии соприкосновения.
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