Кадры боев и ударов в Нагорном Карабахе

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Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе. В Баку сообщили, что будут наносить удары по позициям армянских военных в регионе. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что военные Азербайджана нарушили режим прекращения огня на всей линии соприкосновения.