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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кадры боев и ударов в Нагорном Карабахе

Появились кадры боев и ударов в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Кадры боев и ударов в Нагорном Карабахе
Video

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе. В Баку сообщили, что будут наносить удары по позициям армянских военных в регионе. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что военные Азербайджана нарушили режим прекращения огня на всей линии соприкосновения.

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