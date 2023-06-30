Московский суд арестовал мать по делу об убийстве 10-месячного ребенка

Суд в Москве арестовал мать по обвинению в убийстве младенца

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Савеловский районный суд Москвы арестовал 23-летнюю женщину по обвинению в убийстве ребенка, сообщила столичная прокуратура.

Матери предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Об обнаруженном в квартире на севере столицы теле младенца с ножевыми ранениями накануне сообщил СК. По данным телеграм-канала Mash, ребенку было десять месяцев. Канал пишет, что, когда отец ребенка пришел с работы, жена напала на него с ножом. Он запер женщину в квартире и вызвал полицию, а приехавшие полицейские нашли убитого ребенка.

Несколько месяцев в этом году женщина провела в психиатрической больнице, утверждает Mash.