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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке

Минобороны России: ВСУ несут огромные потери в Клещеевке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В результате действий российских военнослужащих украинская армия несет огромные потери в селе Клещеевка, примерно в 9 км к юго-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщило Минобороны России.

«Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке. Потери украинских боевиков на улицах и в зданиях поселка», — сказали в ведомстве, опубликовав видео.

Украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 17 сентября заявил, что ВСУ взяли Клещеевку под контроль. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский опубликовал в своем телеграм-канале видео с украинскими военными на фоне разрушенного здания и Свято-Покровского храма в селе.

В то же время Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 сентября сообщил, что за Клещеевку все еще идут бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин 19 сентября заявил, что село находится в серой зоне: по его словам, украинские войска не могут закрепиться в Клещеевке, российские военные тоже ее не контролируют.

Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке
Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке

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