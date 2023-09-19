Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке

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В результате действий российских военнослужащих украинская армия несет огромные потери в селе Клещеевка, примерно в 9 км к юго-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщило Минобороны России.

«Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке. Потери украинских боевиков на улицах и в зданиях поселка», — сказали в ведомстве, опубликовав видео.

Украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 17 сентября заявил, что ВСУ взяли Клещеевку под контроль. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский опубликовал в своем телеграм-канале видео с украинскими военными на фоне разрушенного здания и Свято-Покровского храма в селе.

В то же время Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 сентября сообщил, что за Клещеевку все еще идут бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин 19 сентября заявил, что село находится в серой зоне: по его словам, украинские войска не могут закрепиться в Клещеевке, российские военные тоже ее не контролируют.