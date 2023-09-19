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МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе

МИД Польши: Россия стоит за миграционным кризисом на итальянской Лампедузе
Фото: Antonio Masiello / Getty Images
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Россия «хочет дестабилизировать ситуацию» и стоит за миграционным кризисом на итальянском острове Лампедуза, заявил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире «Польского радио».

«Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия», — отметил он.

По мнению Мулярчика, миграционный кризис на итальянском острове Лампедуза служит «попыткой отвлечь внимание от военных действий на Украине», ослабить ЕС и вызвать социальные проблемы.

Россия «заинтересована» в дестабилизации ситуации в регионе, счел польский политик. Перевозку мигрантов осуществляют преступные организации, «но на заднем плане, безусловно, [президент России Владимир] Путин», — заключил он.

Лампедуза — остров в Средиземном море, в 205 км от Сицилии и в 113 км от Туниса. С 2000-х он превратился в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов из Африки, приплывающих туда на лодках.

Власти Лампедузы 14 сентября ввели чрезвычайное положение на фоне прибытия на остров 7 тыс. беженцев за 48 часов. Центр их приема, рассчитанный менее чем на 400 человек, оказался переполнен. Большинство из прибывших — граждане Судана и Эритреи.

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Глава итальянского правительства Джорджа Мелони обратилась к ЕС с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов из Африки. По ее словам, «необходима помощь миссии ЕС, которая препятствовала бы лодкам с нелегалами, направляющимися в Европу».

Россию и ранее обвиняли в причастности к миграционному кризису в Европе, на польско-белорусской границе в 2021 году. Действующая на тот момент министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «несет явную ответственность» за ситуацию.

В ответ президент России подчеркнул, что европейские страны хотят снять с себя ответственность за то, что создали условия для перемещения сотен тысяч человек. «Они сами в этом виноваты. <...> Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — сказал Путин.

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