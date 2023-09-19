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В Москве задержали мужчину, убившего случайную женщину из-за неприязни

СК: подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в Москве задержали
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в сквере на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Тело женщины 1972 года рождения с признаками удушения и ранами на лице нашли в сквере около улицы Молдавской 18 сентября. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).

Подозреваемого нашли «в кратчайшие сроки», отчитались в СК. Это 37-летний мужчина, на допросе он признал вину и в сквере показал следователям, как совершил убийство. По предварительным данным, убийца не был знаком с погибшей, мотивом его действий стала «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине».

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Какого именно, в СК не уточнили. Следствие будет просить Кунцевский районный суд арестовать подозреваемого.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах и телеграм-канал «Осторожно, Москва» утверждают, что погибшая работала начальником отдела кадров столичного управления Роспотребнадзора. Ее тело в сквере нашел местный житель во время прогулки с собакой, пишет телеграм-канал Mash. Shot утверждает, что женщина «выбесила» проходившего мимо мужчину, тот ударил ее и задушил. По данным телеграм-канала, ранее мужчина был судим за изнасилование.

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