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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий сообщил об уничтоженной колонне украинской бронетехники

Балицкий заявил о планах Киева начать третью волну контрнаступления
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В сентябре прогнозируется третья волна контрнаступления ВСУ, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, еще одно наступление грозит украинской армии «колоссальными потерями», особенно на нынешних позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется российскими войсками.

Балицкий рассказал, что на ореховском направлении в Запорожской области утром 19 сентября была уничтожена колонна украинской бронетехники. По его словам, движение колонн российская разведка «вскрыла» около пяти часов утра.

«Противник, конечно, пытается восстановить боеспособность с призрачной целью овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи. Все планы противника известны, их движения легко предугадать», — написал он в телеграмм-канале.

На том же ореховском направлении в начале сентября был уничтожен первый на Украине танк Challenger 2. Он был сожжен в боях под поселком Работино. «Такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ», — сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

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